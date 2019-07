Csakazértis liberalizmus

Tévedtünk, ha azt hittük, hogy a hollókői libsi provokációban nincs több muníció. A baloldali újságírás csodafegyvere még csak most lendült munkába igazán.

A hír úgy két hete futótűzként járta be a magyar médiát, miszerint bizonyos B. Eszter (szül. Benjámin) transznemű, hollókői népviseletben szeretett volna ízetlenkedni. Eszter részben a magyar adófizetők pénzén már teljes jogú nővé operáltatta magát, csakhogy amikor kiderült, hogy a közszájon forgó mondás szerint végül is töke van a menyasszonynak, Hollókő istenadta népe egy emberként hördült fel. Esztertől a kölcsönző vezetője megtagadta a ruhák kiadását, mondván, hogy Hollókő egy zárt keresztény közösség.

És már helyben is voltunk: elhangzott a nyelvészeti vörös posztó, amit egy libsi előtt semmilyen körülmények között nem lehet kimondani. Meg is indult a nyünnyögés és végre Eszter is megszólalt az Index hasábjain: hosszú sorokon át elemezte, miért menjünk mi el melegebb éghajlatra, amíg ő Hollókőn beleszuszakolja maszkulin csontozatát meg a 44-es lábát a lányruhákba.

Kapaszkodjon mindenki a legközelebbi feszületbe, mert jön egy transznemű.

Ezt a már eleve problematikusnak mondható címet adták az egész rettenetnek, mintegy sugallva, hogy a kereszténység nem egy legitim érv, vallás vagy lelkiállapot, pláne nem a transzisággal szemben. Az egész írás alaphelyzete ráadásul az, hogy ez a transzeszter “nőként idén ünnepelte először a Húsvétot, ezért találta ki, hogy népviseletbe öltözik és Hollókőn áll modellt”.

Idén Húsvétkor már minden tekintetben nő voltam, és ha már Húsvét, akkor Hollókő. Kitaláltam, hogy mi lenne, ha bérelnék egy népviseleti ruhát és abban fotóznának le. […] (A kölcsönző vezetője) hivatkozott arra is, hogy a falu vezetésének a falu lakóinak a véleménye a legfontosabb. Rögtön arra gondoltam, hogy a vállalkozó berohant a községházára és szólt, hogy kapaszkodjon mindenki a legközelebbi feszületbe, mert jön egy transznemű. […] Furcsának tartottam, hogy a kereszténységre hivatkozva tagadják meg a szolgáltatást. Ez szerintem nagyon nem oké. Ezért is indítottam az eljárást, hogy ez az egész ügy igenis teremtsen precedenst. Ilyen alapon egy keresztény orvos is megtagadhatja, hogy megvizsgáljon.

Ez az interjú egyik része, amely az ügy legfontosabb indíttatásairól mindjárt le is rántja a leplet. Remélem, tényleg mindenki kapaszkodik a feszületbe, mert lassan csak a Jóisten tudja, hogy ezek milyen logika alapján gondolkoznak a világ dolgairól. Sajnálom, hogy Eszternek tőlünk kell megtudnia, de a Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, ezért azt annak alapvető normáinak tagadásával semmiképp sem lehet megünnepelni. Talán egy burkini kölcsönzésével többre menne.

Nyilvánvaló, de mindig jó, ha felismerjük és tudatosítjuk – már csak azért is, mert a jövőben erre kell felkészülnünk -: az egész ügy nem más, mint aljas, ordenáré, liberális provokáció. Ha az eset elvileg még Húsvét előtt történt, miért most kellett kipattannia, és véletlenül miért éppen a Medgyessy-kormány idején alapított Egyenlő Bánásmód Hatóság segítségével, amely a helyi vállalkozót marasztalta el? Külön érdekes, hogy Eszter az indexes interjú egy pontján elmondja: egy időben dolgozott a Magyar Szocialista Párt irodájában.

Persze, a politikai lobbi mellett nem hiányozhat az ideológiai sem: gúnyt űzni a hagyományból, közben kétségbe vonni az ellenállás jogát. Ha a szexuális preferenciád vagy a hited kizárja az egész transzgender elmebajt, akkor transzfóbiás vagy. Közben neked nincs jogod meghozni azokat a döntéseket, amelyeket a saját értékrendedben megfelelőnek ítélsz, ehhez csak nekik van joguk. Ezt azóta törvény, amióta a BBC néven ismert brit újságíró-tudósok is megírták, hogy férfiként diszkrimináció visszautasítani egy transz nő közeledését.

Eszter az Indexnek adott interjújában be is vallja, hogy precedenst akart teremteni az üggyel, vagyis, hogy a jövőben ezzel a hivatkozási alappal eljárás alá vonhassanak mindenkit, aki egy kicsit is kiáll a normalitás és a hagyományos értékek mellett, jelentse ez akár azt, hogy magánvállalkozásokat, és a mögötte álló családokat vegzálnak.

Az ügy másik tanulságára az interjú dramaturgiailag jól elhelyezett utolsó mondata mutat rá.

A beöltözést végül teljesen elengedted? A népviseleti ruha készül, szóval jövőre nem egy bérelt, hanem a saját népviseleti ruhámban fotóznak le majd Hollókőn.

Értjük már? Ez a torkunkon így is, úgy is lenyomott, csakazértis liberalizmus. Szerintük hiába ellenkezünk.