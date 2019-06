Magyarország megszívja, de ez a Momentum jelöltje szerint jogos

Agyhalottak, droidok, rasszista “nemzetizők”, provinciális hőbörgők. Szinte válogatni sem kell a Momentum főpolgármester-jelöltjének korábbi bejegyzései között, hogy ilyenekre találjon az ember. Nem meglepő fordulat, hogy a Demszky Wannabe kedvenc képviselőnknek, Judith Sargentininek is nagy rajongója.

Utóbbit talán mostanra senkinek nem kell bemutatni: az Amszterdami Egyetem totalitárius rendszerek-európai demokratizáció szakáról kibukó, TEHÁT egy született semmihez sem értő, ultraliberális kókler, akinek a hulladék fércműve még középiskolai tollbamondásnak sem menne el. Mondjuk tollbamondásnak tollbamondás volt így is.

Mindenki tudja: nincsen nálunk jogállam, az unió alapvető értékei, mint például a szabad nemválasztás, és a meleg, leszbikus, inter-, transz-, valamint semleges nemű, bi-, metro-, poli-, mono-, allo-, demi-, pán- és aszexuális egyének törvényes elismerése súlyosan sérülnek szerinte. Eleve paprikás lisztbe forgatjuk a halat is, és nincsen az országban muzulmán párt. Bőven megérdemeljük a hetes cikkelyt.

Kerpel Fronius Gábor egy korábbi facebook-bejegyzése alapján láthatóan nagyjából ugyanígy gondolkodik.

“Ebből a szempontból az eljárás végigvitele sem igen számít, sőt talán jobb kimenetel is az eu-nak, ha ezt a furcsa kis országot, ami önnön ellensége, meg a zavaros illiberális elképzeléseit az eu-n belül elszigetelik.“

Furcsa kis ország. Persze, önmagában nem bűn ilyet írni, de jól mutatja, hogy érez egy liberális a saját hazája iránt. A posztot akkor írta, amikor az Európai Parlament megszavazta a hetes cikkely életbe léptetéséről szóló állásfoglalást, egyúttal Judith Sargentit megbízta az ominózus jelentésének elkészítésével.

“úgyhogy ez az eljárás az eu önvédelme szempontjából tökéletesen érthető. viszont ne örüljünk neki – ettől orbán nem fog megbukni, és a dolog természeténél fogva egész magyarország fogja megszívni (ami annál is inkább jogos, mert a magyar nép kollektív bölcsessége tartja kormányon ezt a társaságot).”

– fogalmazott a Momentum jelöltje. Lefordítva: az orbánisták miatt nehéz szívvel bár, de ha lehet kérni, akkor Magyarországot mégiscsak vessék az oroszlánok közé lefelé fordított liberális hüvelykujjak kíséretében, és kérne még mellé kólát is, amikor nézi.

Hál Istennek, a momentumosok még nem voltak ott az ep-ben amikor megszavazták, Kerpel-Fronius Gábor viszont akkor már éppen a Momentum tajga volt, így nyugodtan ki is jelenthetjük, hogy pártja véleményét közvetítette. Annál is inkább, mivel a (Katka után szabadon) saját kis köreikben igen népszerű nézeteket a Momentum blogjára is megírta A Sargentini-jelentés támogatható címmel.

Mivel a jelentés teljes egésze és gyakorlati konklúziója a hetes cikkely megindítására épül, Kerpel-Fronius írása némileg ellentmond a Momentum által akkor hangoztatott mantrának, miszerint a Sargentini-jelentés jó, de mindent meg fognak tenni, hogy ne léphessen életbe a büntetés.

Biztosan ez lehetett az a pont, amikor Gyurcsány Ferenc felfigyelt rájuk. A szemlőhegyi ágya mellé helyezett önellentmondás- és hazudozásradar kiakasztotta a mérőt.

A Sargentini-jelentésnek persze pont annyi közjogi hatása van/lesz, amennyit megérdemel. A dolog annyiban nem mindegy – ebben az egyben igaza van Kerpel-Froniusnak -, hogy egy ilyen jelentéssel állatorvosi ló lesz a tagállamok vegzálásának művelete. Magyarország meg ebben a kísérleti alany. Donáth Anna és Cseh Katka személyében pedig ehhez lesz mostantól plusz két szavazat Sargentínában.